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عربي-دولي
إردوغان: نعمل على آليات جديدة تضمن الأمن للجميع
Lebanon 24
03-11-2023
|
06:46
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دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في أسرع وقت ممكن في قطاع غزة ، مؤكدا "مواصلة" جهوده لوضع حد لحرب غزة.
ووفق"فرانس برس"، أكد إردوغان خلال القمة العاشرة لقادة الدول الناطقة بالتركية في استانا عاصمة كازاخستان "تقوم ألويتنا على تحقيق وقف إنساني لإطلاق النار سريعا".
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وأضاف: "نعمل على آليات جديدة تضمن الأمن للجميع أكانوا مسلمين مسيحيين أو يهودا".
وتابع يقول: "تتواصل جهودنا لإرساء أسس مؤتمر دولي للسلام".
وتضم القمة أيضا رؤساء أذربيجان والمجر وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان.
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