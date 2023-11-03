إردوغان: نعمل على آليات جديدة تضمن الأمن للجميع

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دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في أسرع وقت ممكن في قطاع غزة ، مؤكدا "مواصلة" جهوده لوضع حد لحرب غزة.ووفق"فرانس برس"، أكد إردوغان خلال القمة العاشرة لقادة الدول الناطقة بالتركية في استانا عاصمة كازاخستان "تقوم ألويتنا على تحقيق وقف إنساني لإطلاق النار سريعا".وأضاف: "نعمل على آليات جديدة تضمن الأمن للجميع أكانوا مسلمين مسيحيين أو يهودا".وتابع يقول: "تتواصل جهودنا لإرساء أسس مؤتمر دولي للسلام".