إسرائيل تُعزّز دفاعاتها في البحر الأحمر.. ما هي زوارق "سار"؟

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وفق تقارير عسكرية، فإن تلك الزوارق طوّرتها شركة "رافائيل" الدفاعية الإسرائيلية، وهي صغيرة وسريعة، ومزوّدة بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ بحرية "أرض-جو"، وصواريخ بحرية "جو-جو" ومدافع عيار 25 ملم، كما من ضمن قدراتها ومميزاتها ما يلي:



وتتسلّح بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ البحرية "أرض-جو"، وصواريخ "جو-جو"، ومدافع عيار 25 ملم سريعة الإطلاق ضد الأهداف السطحية. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ البحرية الإسرائيلية نشرت زوارق صواريخ في البحر الأحمر تسمى "سار" لتعزيز قدراتها الدفاعية في أعقاب هجمات بصواريخ طويلة المدى وطائرات مُسيَّرة، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، إطلاقها تجاه تل أبيب في إطار الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة.وفق تقارير عسكرية، فإن تلك الزوارق طوّرتها شركة "رافائيل" الدفاعية الإسرائيلية، وهي صغيرة وسريعة، ومزوّدة بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ بحرية "أرض-جو"، وصواريخ بحرية "جو-جو" ومدافع عيار 25 ملم، كما من ضمن قدراتها ومميزاتها ما يلي:وتتسلّح بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ البحرية "أرض-جو"، وصواريخ "جو-جو"، ومدافع عيار 25 ملم سريعة الإطلاق ضد الأهداف السطحية.

وتم تجهيزها بمجموعة متنوعة من الأنظمة الإلكترونية المتقدمة، بما في ذلك رادارات متقدمة، وأنظمة دفاع جوي، وأنظمة حرب إلكترونية توفّر لها القدرة على اكتشاف وتحديد ومراقبة

الأهداف بدقة، ما يسمح لها بإطلاق النار بدقة على الأهداف المعادية.

ويتيح لها حجمها الصغير السرعة العالية والمناورة بسهولة في المياه الضيقة، وتنفيذ عمليات بحرية دقيقة في المناطق الساحلية.

وتستطيع مواجهة مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك السفن الحربية والطائرات والأهداف البرية. وهي مزوّدة بأنظمة دفاع جوي توفر لها الحماية من الهجمات الجوية.



ووفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن تلك الزوارق الحربية تعد إضافة مهمة لقوة البحرية الإسرائيلية، فهي سفن حرب صغيرة وخفيفة يمكنها المناورة بسهولة وسرعة في المياه الضيقة في جميع أنحاء منطقتها البحرية، كما أنها مزوّدة بمجموعة متنوعة من الأسلحة تسمح لها بمواجهة مجموعة مختلفة من التهديدات.



وحسب تقارير عسكرية، فإن التسليح المتنوّع لزوارق "سار" يتيح لها القدرة على مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات، بينها السفن الحربية المعادية والطائرات والمسيّرات الانتحارية، فضلا عن التهديدات البرية الساحلية، كما أن أنظمتها الإلكترونية المتقدّمة تجعلها قادرة على اكتشاف وتحديد ومراقبة الأهداف بدقة، وإطلاق النار بدقة على الأهداف المعادية، بالإضافة إلى حماية الزورق من الهجمات الإلكترونية والتشويش أو تعطيل الأنظمة الإلكترونية المعادية. (سكاي نيوز)