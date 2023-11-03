"مفاوض ذو خبرة"... السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل يتولى منصبه

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وصل سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إسرائيل جاك لو، لتولي مهامه في هذا المنصب الذي ظل شاغرا عدة أشهر، في وقت تحتدم فيه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.ووصل لو، الذي أدى اليمين الدستورية، الخميس، على متن الطائرة التي تقل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل، الجمعة، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.ومن المقرر أن يقدم أوراق اعتماده في الأيام المقبلة للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ.ومنذ مغادرة، توماس نايدس في تموزلم يكن للولايات المتحدة سفير في إسرائيل، رغم أنها حليف تاريخي.وكان جاكوب لو (68 عاما)، خريج جامعة هارفرد، قد شغل منصب وزير الخزانة من العام 2013 إلى العام 2017، في عهد الرئيس باراك أوباما، وهو معروف في عالم السياسة في واشنطن حيث اكتسب سمعة جيدة على أنه "مفاوض" ذو خبرة.