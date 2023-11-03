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عربي-دولي
فرنسا تندد بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة" في قطاع غزة
Lebanon 24
03-11-2023
|
08:15
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نددت فرنسا بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية" في غزة، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة، أوليفييه فيران، الجمعة، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات قطاع غزة.
وقال فيران في إعلان تلقته وكالة فرانس برس إن "فرنسا تندد بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسيا لسكان غزة المدنيين"، بعدما دان "بشدة" في تصريح سابق لقناة "بي إف إم تي في"، "قصف جباليا" حيث أصيبت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
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وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الخميس، مقتل 27 شخصا على الأقل بقصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين. وهي المرة الثالثة التي يقصف فيها المخيم خلال ثلاثة أيام.
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت لأضرار بغارات الخميس، وحملت حكومة حماس إسرائيل المسؤولية عنها.
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