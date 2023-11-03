نتنياهو: الوقود لن يدخل إلى غزة

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شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن" الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة"، وسط تحذيرات من خروج المستشفيات و"الأونروا" عن العمل بسبب انقطاع إمدادات الوقود.وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن رئيس الوزراء شدد على أن "الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة".بدوره، جدد بلينكن التأكيد أن لـ"إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لإعادة "المخطوفين" الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة بأمان".وأشار إلى أنه "من المهم للغاية بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين المحاصرين في القتال في غزة".