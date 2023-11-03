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عربي-دولي
أوكرانيا خسرت ربع "أفضل دباباتها"
Lebanon 24
03-11-2023
|
10:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مجلة "فوربس" قالت إن "أوكرانيا فقدت دبابة أخرى من طراز "Leopard 2A6" في أفديفكا".
وذكرت المجلة، أنه مع الأخذ في الاعتبار الخسائر الماضية، يتضح أن الجيش الروسي تمكن من تدمير ما لا يقل عن ربع هذه المركبات "النادرة والقيّمة" التي حصلت عليها كييف من جانب الحلفاء الأجانب.
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ورأت المجلة أن ما حدث قرب أفديفكا، جدير بالملاحظة لسببين. الأول، هو أن الجيش الروسي تمكن خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع، من تعطيل ما لا يقل عن 12 مركبة من هذا النوع من مختلف التعديلات بما في ذلك النسخة السويدية ذات الدروع المعززة Strv 122. وإذا أضفنا هذا إلى الخسائر السابقة، يتبيّن أن القوات الأوكرانية فقدت "ربع أفضل دباباتها ألمانية الصنع".
ووفقا للمجلة، وعد الحلفاء بتزويد أوكرانيا بـ85 دبابة من الجيل الثاني من طراز ليوبارد، لكن تم توريد حتى الآن 71 قطعة فقط منها.
السبب الثاني، هو أن استخدام دبابات ليوبارد يكشف خطط كييف العسكرية. القطعة الأوكرانية الوحيدة التي تستخدم هذه الدبابات هي اللواء الميكانيكي رقم 47. وهذا اللواء يتمركز حاليا بالقرب من أفديفكا. هذا أمر مهم للغاية، لأن اللواء 47 حتى وقت قريب كان يشارك في الهجوم المضاد في منطقة زابوريجيا. وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية من المعارك الضارية، خسر هذا اللواء عدة دبابات ليوبارد وعشرات من مركبات المشاة القتالية أميركية الصنع من طراز M-2 Bradley.
وأكّدت "فوربس"، أن الخسائر كانت كبيرة لدرجة أن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اضطرت إلى تغيير قيادة اللواء خلال العمليات القتالية. (روسيا اليوم)
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