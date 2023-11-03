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عربي-دولي
إتصالان بين وزير الخارجية الإيراني ونظيريه السوري والقطري.. هذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
03-11-2023
|
08:46
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أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري، فيصل المقداد، اليوم الجمعة، أنّ "جاهزية المقاومة الفلسطينية وباقي أطراف المقاومة في المنطقة عالية جداً لمواجهة مختلف السيناريوهات".
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من جهته، قال المقداد لنظيره الإيراني إنه على الرغم من المشاكل التي تعاني منها سوريا لكنها "تدعم بشكل حاسم فلسطین ومحور المقاومة".
وأكّد المقداد "ضرورة وحدة العالم الإسلامي لمواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، مشدداً على أنّ "مواقف سوريا الثابتة في دعم فلسطین حاسمة، وغير قابلة للتغيير".
كذلك، ناقش وزير الخارجية الإيراني، في اتصال هاتفي اليوم، مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر تطورت بشأن غزة.
وأكد الطرفان خلال الاتصال "ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب من جانب إسرائيل، وإرسال المساعدات الإنسانية على نحو واسع ومستمر إلى قطاع غزة".
كذلك، بحث الجانبان بعض المبادرات المطروحة بشأن إمكانية وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تغريدة عبر شبكة "أكس"، إنّ "الولايات المتحدة أثبتت أنّها جزء مصيري من استمرار حرب شاملة وإبادة جماعية تُشنّ ضد الشعب الفلسطيني وليست جزءاً من حلّ الأزمة".
وأضاف أنّ "الإدارة الأميركية توظّف كل إمكاناتها لإنقاذ الكيان الصهيوني من الهزيمة".
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