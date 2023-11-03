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عربي-دولي

تسبّب بأضرار وانهيارات أرضيّة... زلزال عنيف ضرب اليونان هذه قوّته

Lebanon 24
03-11-2023 | 08:48
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ضرب زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر وسط اليونان اليوم الجمعة، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن سكان العاصمة أثينا شعروا بهزات قوية ومطولة.
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وقدّر مختبر الزلازل في جامعة أثينا قوة الزلزال في البداية بـ5.1، قبل أن يرفع التقدير إلى 5.2.

وحسب علماء الزلازل اليونانيين، فإن مركز الزلزال كان في جزيرة وابية، ثاني أكبر جزر اليونان، على بعد حوالي 80 كيلومترا من أثينا، وعلى عمق عشرة كيلومترات، وبعد سبع دقائق، وقعت هزة ارتدادية بقوة 3.8 مركزها في ذات المكان.

وذكر حاكم منطقة وسط اليونان فانيس سبانوس، أن الهزات الأرضية تسببت في أضرار طفيفة. وقال: "سقطت أرفف بضائع في عدد من المتاجر، وحدثت انهيارات أرضية صغيرة على الطرق القريبة من مركز الزلزال. ولهذا السبب، تم إغلاق الطريق في منطقة كاكيا سكالا أمام حركة المرور". (روسيا اليوم)
 
 
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