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"كابوس مستمر".. والدا زوجة رئيس الوزراء الأسكتلندي غادرا غزة

Lebanon 24
03-11-2023 | 10:09
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أعلن رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف أن والدي زوجته غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، بعد أن علقا هناك لمدة شهر بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وكتب حمزة يوسف عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نشعر بارتياح لأن والدي ناديا تمكنا من مغادرة غزة".
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وأعرب عن شكره كل الذين بعثوا برسائل الدعم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي الوقت ذاته، أكد أن "أفكارنا مع أولئك الذين لم يتمكنوا من المغادرة ولا يزالون يعانون في غزة. سنواصل رفع أصواتنا من أجل السلام".

وقال رئيس الوزراء الأسكتلندي إن والدي زوجته تمكنا من دخول معبر رفح بين قطاع غزة ومصر صباح الجمعة، معتبراً أن الأسابيع الأربعة الأخيرة كانت "كابوسا مستمرا للعائلة".

وجدد دعوته "لكل الأطراف للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممر إنساني، بما يسمح بتدفق المساعدات والمواد الأساسية بما في ذلك الوقود، حتى تصل السكان الذين يعانون من العقوبات الجماعية منذ وقت طويل، وإطلاق سراح جميع الرهائن".
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