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عربي-دولي

استهدف إسرائيل للمرّة الأولى اليوم... فصيل جديد يدخل على خطّ الصراع تعرفوا إليه

Lebanon 24
03-11-2023 | 11:04
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية.

وذكرت في بيان صحفي: "نصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم، هدفا في أم الرشاش (إيلات) المحتلة". (روسيا اليوم)
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