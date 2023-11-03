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عربي-دولي
تحذير أميركي لإسرائيل... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
03-11-2023
|
11:04
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أشارت شبكة "سي أن أن" في تقرير إلى "تحذير أميركي للمسؤولين الإسرائيليين من نفاد الوقت قبل تآكل الدعم"، في استمرار القصف المكثف على غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 9 آلاف شخص، معظمهم مدنيون.
وجاء في التقرير "يحذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكبار مستشاريه إسرائيل بشكل متزايد من أنه "سيصبح من الصعب عليها تحقيق أهدافها العسكرية في غزة، مع اشتداد الغضب العالمي بسبب حجم المعاناة الإنسانية في القطاع".
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وقد أثار بايدن ووزير الدفاع، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل حاليا، حاملا رسالة بشأن حماية أرواح المدنيين، هذه القضية صراحة في المحادثات الخاصة الأخيرة مع الإسرائيليين، وأخبروهم أن "تآكل الدعم سيكون له عواقب استراتيجية وخيمة على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد حماس".
وخلف الكواليس، يعتقد مسؤولون أميركيون أيضا أن "الوقت المتاح لإسرائيل محدود لمحاولة تحقيق هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حماس في عمليتها الحالية قبل أن تؤدي الضجة حول المعاناة الإنسانية والخسائر في صفوف المدنيين، والدعوات إلى وقف إطلاق النار، إلى حدوث تحول".
وتقول مصادر لـ"سي أن أن" إنه في الواقع، "هناك اعتراف داخل الإدارة الأميركية بأن تلك اللحظة قد تأتي بسرعة، ويعتقد بعض المستشارين المقربين للرئيس أنه لم يتبق سوى أسابيع، وليس أشهر، قبل أن يصبح رفض الضغوط على الحكومة الأميركية للدعوة علنا لوقف إطلاق النار أمرا لا يمكن الدفاع عنه".
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