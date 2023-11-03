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عربي-دولي

آخر تصريح رسميّ إسرائيليّ... هل ستتوقف الحرب على غزة؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 11:26
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، إنّ "الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب على قطاع غزة قبل عودة المحتجزين لدى حركة "حماس". (سبوتنيك)
 
 
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