آخر تصريح رسميّ إسرائيليّ... هل ستتوقف الحرب على غزة؟

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، إنّ "الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب على قطاع غزة قبل عودة المحتجزين لدى حركة "حماس". (سبوتنيك)

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