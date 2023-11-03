مشاهد قاسية ومؤلمة.. الطيران الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الإندونيسي

استهدف الطيران الاسرائيلي محيط مستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، مساء اليوم، بالتزامن مع تعرض محيطه للاستهداف بقنابل دخانية، في الوقت الذي توقف فيه المولد الرئيسي للمستشفى عن العمل.



هذا وقد وصل دخان تلك القنابل إلى ساحة وغرف المستشفى الذي يمر حاليا في ظروف صعبة.

جيش الاحتلال يجدد قصف محيط المستشفى الأندونيسي #GazaGenocide pic.twitter.com/9nnj1ILSeH — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) November 3, 2023 Advertisement

وكان الناطق باسم الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة، قد أعلن مؤخرا أن المستشفى الإندونيسي لجأ للعمل بخطة استثنائية حاليا عبر تشغيل المولد الثانوي، ما تسبب بتوقف الأنظمة الكهروميكانيكية عن العمل في جميع أقسام المستشفى بما في ذلك أنظمة التهوية.