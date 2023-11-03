23
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مراسل ميداني يكشف: نجوت من الموت بأعجوبة من قصف إسرائيلي
Lebanon 24
03-11-2023
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مراسل قناة "روسيا اليوم" في غزة مصطفى البايض، مساء يوم الجمعة، إنه نجا من الموت بأعجوبة من قصف إسرائيلي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بشكل مباشر.
وصرح المراسل بأن مئات الضحايا والمصابين سقطوا في القصف المباشر الذي استهدف أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة.
Advertisement
وذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف قافلة جرحى كانت متجهة من مجمع الشفاء الطبي باتجاه معبر رفح.
وأفاد المراسل بأن 15 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في القصف الذي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي.
من جهته، صرح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، بأن ما حدث من استهداف لبوابة مجمع الشفاء الطبي جريمة متكاملة الأركان، مشيرا إلى مقتل 60 شخصا على الأقل في القصف.
وذكر محمد أبو سلمية أن قافلة الإسعاف التي قصفتها إسرائيل كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر، مؤكدا أن طواقم طبية ومسعفين قتلوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع.
وأوضح أنه لا يوجد سنتميتر واحد في المجمع لا يوجد به نازحون. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وصول حشرة البقّ رسمياً الى لبنان... ما هي المناطق الأكثر عرضة للخطر؟
Lebanon 24
وصول حشرة البقّ رسمياً الى لبنان... ما هي المناطق الأكثر عرضة للخطر؟
00:10 | 2023-11-03
03/11/2023 12:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يعلن اطلاق "مرحلة جديدة"
Lebanon 24
نصرالله يعلن اطلاق "مرحلة جديدة"
04:00 | 2023-11-03
03/11/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
07:00 | 2023-11-03
03/11/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
10:13 | 2023-11-03
03/11/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبداللطيف تتوقّع "مفاجأة" بإطلالة نصرالله... هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبداللطيف تتوقّع "مفاجأة" بإطلالة نصرالله... هذا ما قالته (فيديو)
08:03 | 2023-11-03
03/11/2023 08:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2023-11-03
تسريح عشرات الآلاف من العمال الإسرائيليين بسبب الحرب
14:21 | 2023-11-03
خلال خطاب نصرالله.. هذا ما حصل داخل إسرائيل!
14:13 | 2023-11-03
منذ قليل.. زلزال هزّ المباني في نيودلهي (فيديو)
14:09 | 2023-11-03
بعد مجزرة الجرحى والمشافي.. طلب عاجل من هنية لمصر
14:00 | 2023-11-03
تحذير في إسرائيل من انهيار اتفاقيات السلام مع مصر والأردن
13:36 | 2023-11-03
قبل تآكل الدعم.. تحذير أميركي لإسرائيل!
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
03/11/2023 20:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
03/11/2023 20:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
03/11/2023 20:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24