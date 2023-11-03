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عربي-دولي

مراسل ميداني يكشف: نجوت من الموت بأعجوبة من قصف إسرائيلي

Lebanon 24
03-11-2023 | 13:30
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قال مراسل قناة "روسيا اليوم" في غزة مصطفى البايض، مساء يوم الجمعة، إنه نجا من الموت بأعجوبة من قصف إسرائيلي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بشكل مباشر.

وصرح المراسل بأن مئات الضحايا والمصابين سقطوا في القصف المباشر الذي استهدف أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة.
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وذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف قافلة جرحى كانت متجهة من مجمع الشفاء الطبي باتجاه معبر رفح.

وأفاد المراسل بأن 15 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في القصف الذي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي.

من جهته، صرح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، بأن ما حدث من استهداف لبوابة مجمع الشفاء الطبي جريمة متكاملة الأركان، مشيرا إلى مقتل 60 شخصا على الأقل في القصف.

وذكر محمد أبو سلمية أن قافلة الإسعاف التي قصفتها إسرائيل كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر، مؤكدا أن طواقم طبية ومسعفين قتلوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع.

وأوضح أنه لا يوجد سنتميتر واحد في المجمع لا يوجد به نازحون. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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