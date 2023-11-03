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عربي-دولي
"سترانا": زيلينسكي قد يترك كرسي الرئاسة لسياسي جديد
Lebanon 24
03-11-2023
|
16:00
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ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني قد يصبح منافسا خطيرا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الصراع على السلطة.
وأضافت الصحيفة أن المقال الذي نشره القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في مجلة "الإيكونوميست" حول فشل الهجوم الأوكراني وانسداد الأفق في الجبهة، بالإضافة للمقال الذي نشر قبل ذلك في مجلة "تايم" حول الخلافات بين فلاديمير زيلينسكي وفريقه من جهة وبين قيادة الجيش من جهة أخرى حول استراتيجية الحرب، أثارت نقاشا في الدوائر السياسية الأوكرانية حول نوايا زالوجني الترشح للرئاسة".
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وأشارت إلى أنه من الواضح أن ظهور المواد في مجلة "تايم" و"الإيكونوميست" ليس عشوائيا ويهدف لإظهار المشاكل الكبيرة المحيطة بــ زيلينسكي على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، وكذلك الترويج لــ زالوجني كبديل له.
وشددت "سترانا" على أن "زالوجني إذا مضى نحو الانتخابات الرئاسية، فإن فوز زيلينسكي سيكون في موضع شك كبير".
وتابعت: إذا ساد الرأي في الغرب بضرورة تغيير الرئيس الأوكراني الحالي، فسيكون تجنب الانتخابات في غاية الصعوبة. إذ سيوصف زيلينسكي بعد مارس 2024 بأنه فاقد للشرعية، ومن ثم سيكون فاقدا للحق الأخلاقي والسياسي في اتخاذ القرارات الهامة، وسيقولون للشعب إن البلاد تسير في طريق مسدود، بالتالي من الضروري إعادة تشكيل السلطة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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