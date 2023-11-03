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عربي-دولي

تأجيل زيارة عباس إلى روسيا بناء على طلب من الجانب الفلسطيني

Lebanon 24
03-11-2023 | 16:30
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو، والتي كانت مقررة في منتصف نوفمبر، قد تم تأجيلها.

وقال بوغدانوف: "تم تأجيل الزيارة التي كان مخططا لها في 15 تشرين الثاني، بناء على طلب القيادة الفلسطينية".
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وأضاف أن الجانب الفلسطيني لفت إلى الوضع الصعب في المنطقة، ونتيجة لذلك لا يرغب عباس بمغادرتها.

وأكد بوغدانوف أن موسكو تقبلت ذلك بتفهم.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى روسيا، كان مخططا لها منذ فترة سبقت تأجج الأحداث الحالية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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