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عربي-دولي

بعد مجزرة الجرحى والمشافي.. طلب عاجل من هنية لمصر

Lebanon 24
03-11-2023 | 14:09
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طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مصر بفتح معبر رفح وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك، مناشداً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.


وقال هنية: "أمام مجزرة الجرحى والمشافي، نطالب الإخوة في مصر بفتح معبر رفح بشكل كامل، وندعوهم لتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك".
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كما طالب المجتمع الدولي "بتحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب، ورفع الغطاء عن الاحتلال سياسيا وقانونيا وإعلاميا وتنفيذ القرارات الأممية المُلزمة له بوقف شامل لحرب الإبادة".
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