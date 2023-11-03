عبور الأجانب والجرحى من غزة إلى مصر يستمر.. وهذه أعدادهم

كشف المتحدث باسم معبر رفح في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، لموقع "سكاي نيوز عربية"، حصيلة الأجانب والجرحى الذين عبروا من غزة إلى مصر.



وقال أبو عمر، مساء الجمعة، إن عدد الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة الذين عبروا، تخطى 1000 شخص، بينما عبر نحو 150 جريحا ومرافقوهم،

Advertisement

موضحاً أن إحصائية الأيام الثلاثة الماضية منذ فتح المعبر للجرحى والأجانب جاءت كالتالي:



وبحسب أبو عمر، فقد عبر يوم الأربعاء 50 جريحا و26 مرافقا لهم، و345 أجنبيا. أما يوم الخميس فقد شهد عبور 21 جريحا و21 مرافقا لهم، و342 أجنبيا. ويوم الجمعة، عبر 16 جريحا و15 مرافقا، و355 أجنبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الخارجية المصرية كانت قد أعلنت أن السلطات في مصر تبذل جهودها لتسهيل إجلاء نحو 7 آلاف أجنبي من غزة، يحملون جنسيات 60 دولة.



وبما يخص إدخال المساعدات، نوه أبو عمر إلى أن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى غزة منذ إعادة فتح المعبر حتى الآن تخطى 350 شاحنة، تحمل غذاء ومياه للشرب وأدوية، ولم يتم السماح بعبور شاحنات الوقود حتى الآن.



ويأتي ذلك فيما لا تزال هناك المئات من شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح في الجانب المصري تنتظر الدخول لقطاع غزة، وتضم شاحنات ضمن قافلة مساعدات مصرية وأخرى دولية وصلت عبر مطار العريش في شمال سيناء.



ويذكر أن الأمم المتحدة تعتبر عدد شاحنات المساعدات التي تدخل لغزة منذ إعادة فتح معبر رفح محدودا جدا، وطالبت "بدخول 100 شاحنة يوميا لإغاثة 2.4 مليون نسمة هم سكان القطاع المحروم من كل شيء".