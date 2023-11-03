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عربي-دولي

قريباً.. الجزائر تعيّن سفيراً في مدريد بعد أشهر من الخلاف

Lebanon 24
03-11-2023 | 15:59
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تعيّن الجزائر قريباً سفيرا لها لدى إسبانيا، ما يضع حدا لأكثر من 19 شهرا من الخلاف الدبلوماسي الناجم عن تغير موقف مدريد بشأن قضية الصحراء الغربية، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي، الجمعة.
 
وأوضح المصدر لـ"فرانس برس" أن الجزائر التي استدعت سفيرها، في 19 اذار 2022، طلبت الضوء الأخضر من الحكومة الإسبانية لتعيين السفير الجديد، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء موافقته خلال الأسابيع المقبلة.
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هذا وأورد موقع "إل كونفيدونسيال" الإسباني أن السفير الجزائري الجديد هو الدبلوماسي عبد الفتاح دغموم، المسؤول الثاني السابق في السفارة الجزائرية في مدريد والسفير الجزائري السابق في غينيا.

وقررت الجزائر استدعاء سفيرها احتجاجا على تغير موقف إسبانيا لصالح خطة الحكم الذاتي التي يقرحها المغرب لتسوية قضية الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة متنازع عليها بين الرباط وجبهة بوليساريو. 
 
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