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مجزرة جديدة.. القصف الإسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين

Lebanon 24
03-11-2023 | 16:45
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تعرّضت مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي شمالي القطاع لقصف إسرائيلي الجمعة، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.


وقالت وزارة الصحة في غزة إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف مدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي نازحين".
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