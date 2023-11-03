صاروخ صينيّ يُشكل كابوساً لواشنطن.. المواصفات خارقة جداً!

Advertisement

وعادة ما تحمل مثل هذه الصواريخ رأساً حربياً نووياً، لكن هذا الصاروخ، بشكل فريد، سيكون مسلحاً بمتفجرات تقليدية.وبحسب صحيفة "تيلغراف" البريطانية، فإن هذه المنظمة العسكرية يعرفها البنتاغون جيداً، فقد حاولت منذ سنوات تطوير نفس النوع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "التقليدية غير النووية"، ثم استسلمت في نهاية المطاف عندما أدركت حجم المجازفة المحتملة التي تأتي مع هذا السلاح.وأدركت واشنطن إنها إذا ما أطلقت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، فإن الدول المسلحة نووياً سوف تكتشف عملية الإطلاق، ولن تستطيع تمييزه عن الصاروخ النووي، وقد تتشجع لإطلاق أسلحتها النووية.وحذر البنتاغون في تقريره السنوي الأخير من القدرات العسكرية الصينية، ومن أن "الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المسلحة تقليدياً ستشكل أخطاراً كبيرة على الاستقرار الاستراتيجي".وتمتلك قوات الجيش الصيني 350 صاروخاً نووياً عابراً للقارات ذات مدى عالمي، وهي ثالث أكبر ترسانة صاروخية نووية بعد أميركا وروسيا، بالإضافة إلى 2500 صاروخ باليستي تقليدي متوسط وقصير المدى و300 صاروخ كروز يُطلق من الجو.وعلى الرغم من قوتها التدميرية، فإن الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى وصواريخ كروز التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني هي أنواع الذخائر التي تعرف القوات الأميركية كيفية هزيمتها.وأنفقت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية مئات المليارات من الدولارات في العقود الأخيرة لتزويد الجيش والبحرية والقوات الجوية الأميركية بأجهزة استشعار للكشف عن الصواريخ القادمة وصواريخ كروز بالإضافة إلى صواريخ خاصة لإسقاطها.ولكن، لا تعمل أي من هذه الدفاعات ضد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. على الأقل، لا أحد منهم يعمل بشكل جيد للغاية. يسافر الصاروخ الباليستي العابر للقارات بسرعة أكبر بكثير من أي صاروخ آخر.وتعلم وزارة الدفاع الأميركيّة أنها لا تستطيع بشكل موثوق إسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الصينية التقليدية.وحذر البنتاغون في تقريره الأخير من أنه "إذا تم تطوير هذه القدرات ونشرها، فإنها ستسمح للصين بشن ضربات تقليدية ضد أهداف في الولايات المتحدة وهاواي وألاسكا".وإذا لم يتمكن الأميركيون من التمييز بين صاروخ باليستي عابر للقارات نووي وآخر غير نووي، ولم يتمكنوا أيضا من التأكد من قدرتهم على إسقاط صاروخ بالستي عابر للقارات قادم، فيتعين عليهم التعامل مع كل إطلاق لصاروخ عابر للقارات باعتباره ضربة نووية محتملة والرد وفقا لذلك.إذا وضعت بكين بالفعل رأساً حربياً غير نووي فوق صاروخ باليستي عابر للقارات، فستكون الولايات المتحدة من بين تلك الدول التي لن تستطيع التعرف على نوع الصاروخ القادم، مما قد يسبب إرباكاً كبيراً وقد يؤدي لتصرف عسكري كارثي.وفقا لتقرير "تليغراف"، الخطر واضح. لا توجد أنظمة معاهدة تحكم تطوير الصواريخ في الصين. هناك القليل من الأدوات الدبلوماسية أو الاقتصادية التي يمكن للولايات المتحدة أن تستخدمها لإجبار الصين على عدم السعي للحصول على قدرة عسكرية جديدة قوية.وأحد السيناريوهات المرعبة، إذا قامت الصين بنشر صاروخ باليستي عابر للقارات تقليدي، هو أن تقوم الولايات المتحدة أخيرا بنشر واحد أيضا. وربما ندرك أنه في المرحلة المقبلة، الحرب النووية قد تكون نتيجة "سوء فهم".