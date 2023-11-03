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عربي-دولي

إيطاليا: مستعدّون لعلاج الجرحى الفلسطينيين بمستشفياتنا

Lebanon 24
03-11-2023 | 17:40
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الجمعة، استعداد بلاده علاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا قطاع غزة في مستشفيات إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، عن تاجاني قوله:" لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا".
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وأضاف الوزير: "نحن جاهزون لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".
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