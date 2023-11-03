إيطاليا: مستعدّون لعلاج الجرحى الفلسطينيين بمستشفياتنا

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ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، عن تاجاني قوله:" لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا".وأضاف الوزير: "نحن جاهزون لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".