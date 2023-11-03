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الرئيس الإسرائيلي يُعلن: الإستخبارات حدّد موقع مركز قيادة "حماس" في غزّة!

Lebanon 24
03-11-2023 | 17:53
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قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، إن أجهزة استخباراته حددت موقع مركز قيادة حركة "حماس" في غزة، مشيراً إلى أنه يقع تحت مستشفى الشفاء المركزي في القطاع، بحسب ما أوردت "روسيا اليوم".

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وكتب هرتزوغ في صحيفة نيويورك تايمز: "معلوماتنا الاستخبارية واعترافات الإرهابيين المعتقلين تشير إلى أن مركز قيادة حماس يقع تحت المستشفى المركزي في غزة". على حد وصفه.

واعتبر هرتسوغ أن "تكتيكات حماس هذه تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين"، مشككاً في صُدقية المعلومات الواردة بشأن "الظروف الإنسانية الشاقة" التي يعيشها قطاع غزة، معتبراً أن العديد من البيانات "لا يمكن التحقق منها".

وأضاف: "لكن هناك معاناة حقيقية مستمرة، وهذا يقلقنا أيضا".
 
واليوم، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" أن ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى في مدينة غزة أوقعت 13 شهيداً، بعدما أكّدت إسرائيل استهداف السيارة قائلة إنها كانت "تستخدم من جانب خلية إرهابية تابعة لحماس".

وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن "إسرائيل تعمدت قصف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي لمنع نقل المصابين إلى مصر لتلقي العلاج".

وأعلن القدرة استشهاد 13 شخصا وإصابة 26 في الاستهداف الإسرائيلي لسيارات الإسعاف عند بوابة "مجمع الشفاء"، لافتا إلى أن سيارة الإسعاف المستهدفة كانت تقل عددا من الجرحى لتلقي العلاج في مصر.

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