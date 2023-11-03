"فيتش" تخفّض التصنيف الائتماني لمصر إلى "ب"

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أعلنت وكالة "فيتش" تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت "فيتش" إن "خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل".وأشارت إلى أن "الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر".ولفتت إلى أن "الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل".وأكدت أن "قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء".