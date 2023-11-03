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عربي-دولي

إتّهام امرأتين بالإرهاب بعد احتجاج مؤيد للفلسطينيين في بريطانيا

Lebanon 24
03-11-2023 | 19:22
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قالت الشرطة البريطانية إن "امرأتين تواجهان اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب بعد أن عرضتا صورا يُعتقد أنها مؤيدة لحركة حماس في احتجاج في لندن، وحذرت الشرطة من راديكالية محتملة نتيجة للصراع بين إسرائيل وغزة".
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وتفاقمت التوترات في بريطانيا وبلدان أخرى منذ هجوم حماس على إسرائيل الشهر الماضي ورد إسرائيل في غزة. وشارك عشرات آلاف المحتجين في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين مطالبين الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.
يُزعم أن المرأتان وضعتا ملصقات على ملابسهما بها صور لمظليين في احتجاج في لندن في 14 تشرين الأول. ووجّه لهما الاتهام بموجب قانون الإرهاب ومن المقرّر أن تمثلا أمام محكمة وستمنستر في لندن في 10 نوفمبر.
وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن "الصور أثارت شكوكا وجيهة في أنهم من أنصار منظمة محظورة، وتحديدا حماس".
وقال دومينيك ميرفي، قائد وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة، إن الجمهور يشعر بالقلق من "استخدام بعض الأشخاص ستار الاحتجاج المشروع لتنفيذ أنشطة إجرامية أو حتى إرهابية".
وأضاف للصحفيين: "هناك زيادة في تحقيقات مكافحة الإرهاب الناجمة مباشرة عن الاحتجاجات"، وأن الأحداث في الخارج قد تمثل عاملاً للراديكالية".
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