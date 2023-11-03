هل تنشئ إسرائيل "غوانتانامو" جديداً؟

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اعتبر خبراء ومحلون استراتيجيون في مكافحة الإرهاب، ما أعلنته إسرائيل عن المحاكم الاستثنائية للمعتقلين من حركة حماس شبيه بقرار الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، حين أنشأ محاكم استثنائية لـ"المقاتلين الأعداء"، وانتهى بهم الأمر في معتقل "غوانتانامو".وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أنها تدرس إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الأعضاء المعتقلين من حركة حماس المشاركين في أحداث "7 تشرين الأول"، لتكون محاكم خاصة أسرع من العادية، وبموجب "قانون النازيين" في إسرائيل، ويقضي بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد وغيرها من العقوبات المقيدة للحرية.وأوضح الخبراء أن تنفيذ إسرائيل لمثل هذه المخططات من شأنه إيجاد غوانتانامو جديد في المنطقة لسجن أعدائها.