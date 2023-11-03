ضغوط أميركية لإدخال الوقود لغزّة

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قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ساموئيل وربيرغ إن الولايات المتحدة تعمل "بشكل نشط لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى قطاع غزة، ولحث إسرائيل على السماح بإدخال مستويات الوقود اللازمة دون توجيهها من قبل حماس".يأتي ذلك تعليقاً على المطالب والضغوط المتواصلة على واشنطن لإجبار إسرائيل على قبول إدخال شاحنات الوقود إلى قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية فادحة.وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّه شدّد على أن "الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة، بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.