Advertisement

عربي-دولي

ضغوط أميركية لإدخال الوقود لغزّة

Lebanon 24
03-11-2023 | 20:21
A-
A+
Doc-P-1126254-638346615879091603.jpg
Doc-P-1126254-638346615879091603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ساموئيل وربيرغ إن الولايات المتحدة تعمل "بشكل نشط لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى قطاع غزة، ولحث إسرائيل على السماح بإدخال مستويات الوقود اللازمة دون توجيهها من قبل حماس".
Advertisement
يأتي ذلك تعليقاً على المطالب والضغوط المتواصلة على واشنطن لإجبار إسرائيل على قبول إدخال شاحنات الوقود إلى قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية فادحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّه شدّد على أن "الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة، بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وأفادت مصادر فلسطينية أن "بلينكن اقترح هدنة مؤقتة بغزة مقابل الإفراج عن معظم المحتجزين الأجانب، كما عرض على إسرائيل إدخال 50 ألف ليتر من الوقود إلى قطاع غزة المحاصر".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن "المساعدات التي تصل حالياً إلى غزة ليست كافية على الإطلاق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:48 | 2023-11-03
20:00 | 2023-11-03
19:30 | 2023-11-03
19:22 | 2023-11-03
17:53 | 2023-11-03
17:50 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24