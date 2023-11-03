20 قتيلاً في قصف إسرائيلي بالمدفعية استهدف مدرسة شمال غزة

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قُتل 20 شخصاً وجُرح العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في شمال غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع فجر السبت.وجاء في بيان لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس 20 قتيلا وعشرات الجرحى" تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة على أثر استهداف مباشر لمدرسة تم تحويلها إلى مخيم لإيواء النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.وأشارت الوزارة إلى أن المدرسة استهدفت بشكل مباشر بقذائف دبابات.