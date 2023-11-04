تحذيرات جديدة.. هل يتمدد الصراع للضفة الغربية؟

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بعد مرور ما يقارب الأسبوع على دخول الدبابات والقوات الإسرائيلية إلى غزة، تتزايد المخاوف من احتمال انتشار الصراع وتمدد الحرب إلى جبهة ثانية، الضفة الغربية، الأكبر حجما بكثير، حيث تتصاعد التوترات ويزداد غضب الفلسطينيين من الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل الآلاف في غزة، بحسب تقرير لـ "نيويورك تايمز".وبينما يقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إنهم حققوا مكاسب مطردة ضد حماس، بحسب الصحيفة، فإن العملية البرية، التي تطوق الآن مدينة غزة، تدخل مرحلة "محفوفة بالمخاطر للغاية"، مع تقدم القوات الإسرائيلية في منطقة حضرية مليئة بالأنفاق وموطن لكثير من الفلسطينيين.الغارات الجوية الإسرائيلية هذا الأسبوع على مخيم جباليا المكتظ بالسكان في شمال قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، بحسب "نيويورك تايمز" باتت تثير المخاوف من أن الحرب قد تمتد إلى الضفة الغربية، كما أن "الصور المروعة" للقتلى والجرحى، تزيد من حدة الضغوط الدولية على إسرائيل.وقال أحد كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، لـ "نيويورك تايمز"، إنه "واثق من أن القوات ستسيطر على غزة"، حيث ذكرت إسرائيل أنها قتلت المئات من نشطاء حماس في هجماتها.لكن المسؤول لم يكن متأكدا، بحسب التقرير، من أنه سيكون لديهم ما يكفي من الوقت للقضاء على جميع قوات حماس، وهو ما قد يستغرق أشهراً بحسب التقديرات الإسرائيلية.وبحسب الصحيفة، يتحدث القادة الإسرائيليون علناً عن تحقيق مكاسب ثابتة، "لكنهم يقدمون القليل من التفاصيل" حول ردهم العسكري على هجمات حماس في 7 تشرين الأول، والتي خلفت 1400 قتيل من الجنود والمدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، وتضمنت تعذيبا وسوء معاملة.وقال المسؤولون العسكريون الإسرائيليون إن العملية البرية حققت تقدماً كبيراً والقوات تتقدم بشكل مطرد في أحياء مدينة غزة، وتواجه مقاتلي حماس الذين يخرجون من الأنفاق أو أماكن أخرى للاختباء لمحاولة القبض عليهم.وقد استخدمت حماس منذ فترة طويلة مثل هذا التكتيك في اشتباكات حرب العصابات مع القوات الإسرائيلية، وكان هذا الأسلوب فعالا في إبطاء تقدم الجنود في الوقت الذي تصرّف فيه القادة الإسرائيليون بحذر، لتقليل الخسائر في صفوفهم.لكن هذه المرة، قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لـ "نيويورك تايمز" إن ضخامة هجمات 7 تشرين الأول جعلت القادة الإسرائيليين "أقل نفورا من المخاطرة بشأن كيفية الاشتباك مع العدو". فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه فقد نحو 20 جنديا.وقال اثنان من المسؤولين إن بعض قيادات حماس انهارت، "لكن في أماكن أخرى لا يزال المسلحون يقاتلون بقوة، ولا يزال العديد منهم مختبئين في الأنفاق".وعبر مسؤولون إسرائيليون أيضا عن اعتقادهم أن قيادة حماس كانت في حالة من الفوضى منذ بدء العملية البرية، عندما تم قطع خدمات الإنترنت والهواتف الخلوية والأرضية عن غزة.ومع ذلك، يقول التقرير إن العملية لم تحقق بعد أحد أهدافها الرئيسية، وهو فرض القدر الكافي من الضغوط على حماس لإجبارها على التفاوض بشأن إطلاق سراح أكثر من 200 شخص اختطفوا أثناء الهجمات، أو تمكين إسرائيل من إنقاذهم في عملية عسكرية خاصة.ويتحدث قادة حماس السياسيون "بلهجة تحدٍ"، بحسب "نيويورك تايمز"، حيث قال غازي حمد، أحد كبار القادة، إنهم سينفذون المزيد من الهجمات على إسرائيل "حتى يتم إبادتها".ونشرت حماس، يوم الخميس، لقطات قالت إنها تظهر مقاتليها وهم يطلقون قاذفة قنابل يدوية على دبابة إسرائيلية.وتطالب حماس أيضا بتسليم الوقود كشرط لإطلاق سراح الرهائن، على الرغم من أن الأمم المتحدة قالت إن الحركة تقوم بتخزينه.وبينما أكدت حماس مقتل بعض قادتها من ذوي الرتب المتوسطة والعليا في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، إلا أنها نفت مقتل ضباط كبار آخرين أعلنت إسرائيل عن استهدافهم.ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين أنقاض المباني المنهارة في مخيم جباليا شمال غزة، بعد ثلاثة أيام متتالية من الغارات الجوية الإسرائيلية.وقتلت وجرحت تلك الغارات أكثر من 1000 شخص، من بينهم العديد من الأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس.ومع ارتفاع عدد القتلى في هذه الهجمات وغيرها، تزايدت المطالبات بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، بحسب "نيويورك تايمز". (الحرة)