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عربي-دولي

شعر به سكان نيودلهي.. زلزال قوي يهز نيبال وهذا عدد الضحايا

Lebanon 24
04-11-2023 | 00:25
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قتل 128 شخصا على الأقل في زلزال هز منطقة نائية في النيبال، في أقصى غرب الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، وفق ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية، اليوم السبت.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال، إن قوة الزلزال 6.4 درجة لكن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض خفض في وقت لاحق قوته إلى 5.7 درجة وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته بأنها 5.6 درجة.
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وقال مسؤولون محليون إنه تعذر إجراء أي اتصال في المنطقة القريبة من مركز الزلزال في جاجاركوت، وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها 190 ألف نسمة، وتضم قرى متناثرة في التلال النائية.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية، واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق.

وقال سكان إن الناس شعروا بالهزات في مناطق مجاورة وأخرى بعيدة مثل كاتماندو.

وقال شهود من "رويترز" إن الزلزال هز المباني حتى نيودلهي التي تبعد نحو 600 كيلومتر. وأظهرت مقاطع مصورة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أشخاصا يهرولون في شارع.

وفي عام 2015، أودى زلزالان ضربا نيبال بحياة نحو تسعة آلاف شخص وحولا مدنا بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.(العربية)

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