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عربي-دولي

فضيحة خلال قمة أوروبية.. وزير كرواتي حاول بالقوة تقبيل نظيرته الألمانية شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
04-11-2023 | 00:31
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في تصرف مفاجئ، أثار وزير الخارجية الكرواتي Gordan Grlic Radman  (65 عاما)، جدلا وصل صداه سريعاً أمس الجمعة إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل المختلفة اللغات، حيث حوّل نفسه إلى بطل فضيحة أمام حشد من الوزراء خلال قمة أوروبية في برلين يوم الخميس الماضي.

وفي التفاصيل، أثناء التقاط صورة جماعية للوزراء المشاركين بالقمة انقض "رادمان"، المتزوج والأب لثلاثة أبناء، فجأة على من كانت إلى جانبه أثناء التقاط الصورة، وهي وزيرة الخارجية الألمانية Annalena Charlotte الأصغر سنا منه بـ 23 سنة، فمد يده وصافحها، ثم طبع قبلة على خدها، تلاها بمد فمه من خدها لاصطياد واحدة ثانية من شفتيها، إلا أن الوزيرة المتزوجة والأم لابنين، ابتعدت عنه وأحبطت نواياه.
 
 
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واستغرب الوزير الانتقادات التي انهالت عليه، وقال لصحافيين سألوه عما فعل، إنه لا يعرف ما هي المشكلة "فنحن نحيّي بعضنا بعضا بحرارة دائما (..) إنه أسلوب إنساني دافئ نحو زميل" وفق تعبيره. إلا أن Rada Borić الأستاذة الجامعية والناشطة الكرواتية في مجال حقوق المرأة، وصفت ما فعل بأنه غير مناسب بالمرة، وشرحت أن "التحيات الحارة يجب أن تتم فقط بين من تسمح علاقتهم بالتقبيل" بحسب رأيها.

كما أن Jadranka Kosor رئيسة الوزراء الكرواتية السابقة، انتقدت "غرليتش رادمان" أيضا، على حد ما ذكرت صحيفة Bild الألمانية، فقد غردت في منصة "X" وقالت "إن التقبيل العنيف للنساء هو أيضا عنف". ومع أن الوزير اعتذر فيما بعد إلا أن البعض توقع أن تكلفه محاولته الفاشلة منصبه.(العربية)

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