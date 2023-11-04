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عربي-دولي

كانت متجهة إلى إسرائيل.. متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يعترضون سفينة أميركية (فيديو)

Lebanon 24
04-11-2023 | 01:05
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في خطوة مفاجئة، اعترض متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين سفينة حربية تابعة لأسطول البحرية الأميركية، كانت راسية في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المحتجين كانوا يحاولون منع السفينة الأميركية الكبيرة من مغادرة شمال كاليفورنيا، صباح أمس الجمعة، حيث قالوا إنها كانت متجهة إلى إسرائيل لتقديم مساعدات عسكرية، وسط الحرب المستمرة في غزة ضد حماس.

وأظهر مقطع فيديو عدة محتجين وهم يتسلقون سلما على متن السفينة "إم في كيب أورلاندو"، في محاولة لمنعها من الإبحار، فيما كان بعضهم يردد عبارة "الجبناء".

 
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وفي مقاطع أخرى من المظاهرة نفسها، كان النشطاء يهتفون: "جو بايدن، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية"، وذلك بسبب دعم الرئيس الأميركي لإسرائيل.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المتظاهرين يزعمون أن السفينة كانت في طريقها إلى مدينة تاكوما في ولاية واشنطن، ليتم تحميلها بالأسلحة والمعدات العسكرية قبل نقلها إلى إسرائيل.

لكن مسؤولين أميركيين نفوا هذه المزاعم، وقالوا إن السفينة كانت فارغة ولم تعمل منذ سنوات.(سكاي نيوز)



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