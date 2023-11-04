Advertisement

عربي-دولي

نصيحة اسرائيلية جديدة للمواطنين.. هذا ما طلبته

Lebanon 24
04-11-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1126304-638346796709788119.jpeg
Doc-P-1126304-638346796709788119.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حثت السلطات الإسرائيلية مواطنيها، على إعادة النظر في أي خطط سفر إلى الخارج، ودعت أولئك الذين يسافرون لتجنب إظهار هوياتهم اليهودية أو الإسرائيلية.

وفي بيان مشترك، قالت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في إسرائيل، إنه يتعين على الإسرائيليين "تقييم جوهر خطط سفرهم" قبل المغادرة، و"اتخاذ احتياطات إضافية" أثناء وجودهم خارج البلاد.
Advertisement

وجاء في الإعلان أن "السفارات الإسرائيلية والمطارات التي تستقبل رحلات من إسرائيل، وكذلك الجاليات اليهودية والمؤسسات الدينية في الخارج، هدف رئيسي للأحداث الاحتجاجية المعادية للسامية ومحاولات الهجمات".
 
ودعا البيان الإسرائيليين إلى "عدم زيارة الدول التي لديها تحذيرات من السفر، خاصة الدول العربية والشرق أوسطية ودول شمال القوقاز وتلك المتاخمة لإيران".

وجاء في البيان أن "أولئك الذين يسافرون إلى بلدان ليس لديها تحذيرات سفر يجب أن يكونوا على اطلاع بالاحتجاجات" المناهضة لإسرائيل.

كما نصحت الإسرائيليين بالامتناع عن مناقشة "الخدمة في أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش" مع الغرباء.

وسبق أن رفعت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي تحذيرات السفر لعدد من الدول، ودعت الإسرائيليين الذين يزورونها إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك مصر والأردن وتركيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صدرت نصائح جديدة للمواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى شمال القوقاز الروسي، مؤكدة أنه "يجب على أولئك الموجودين هناك المغادرة"، وذلك بعد أعمال شغب بمطار في داغستان احتجاجا على استقبال طائرة قادمة إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:49 | 2023-11-04
05:22 | 2023-11-04
05:04 | 2023-11-04
05:00 | 2023-11-04
04:58 | 2023-11-04
04:43 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24