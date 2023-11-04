27
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نصيحة اسرائيلية جديدة للمواطنين.. هذا ما طلبته
Lebanon 24
04-11-2023
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
حثت السلطات الإسرائيلية مواطنيها، على إعادة النظر في أي خطط سفر إلى الخارج، ودعت أولئك الذين يسافرون لتجنب إظهار هوياتهم اليهودية أو الإسرائيلية.
وفي بيان مشترك، قالت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في إسرائيل، إنه يتعين على الإسرائيليين "تقييم جوهر خطط سفرهم" قبل المغادرة، و"اتخاذ احتياطات إضافية" أثناء وجودهم خارج البلاد.
Advertisement
وجاء في الإعلان أن "السفارات الإسرائيلية والمطارات التي تستقبل رحلات من إسرائيل، وكذلك الجاليات اليهودية والمؤسسات الدينية في الخارج، هدف رئيسي للأحداث الاحتجاجية المعادية للسامية ومحاولات الهجمات".
ودعا البيان الإسرائيليين إلى "عدم زيارة الدول التي لديها تحذيرات من السفر، خاصة الدول العربية والشرق أوسطية ودول شمال القوقاز وتلك المتاخمة لإيران".
وجاء في البيان أن "أولئك الذين يسافرون إلى بلدان ليس لديها تحذيرات سفر يجب أن يكونوا على اطلاع بالاحتجاجات" المناهضة لإسرائيل.
كما نصحت الإسرائيليين بالامتناع عن مناقشة "الخدمة في أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش" مع الغرباء.
وسبق أن رفعت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي تحذيرات السفر لعدد من الدول، ودعت الإسرائيليين الذين يزورونها إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك مصر والأردن وتركيا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صدرت نصائح جديدة للمواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى شمال القوقاز الروسي، مؤكدة أنه "يجب على أولئك الموجودين هناك المغادرة"، وذلك بعد أعمال شغب بمطار في داغستان احتجاجا على استقبال طائرة قادمة إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
Lebanon 24
هذا ما سيجري بعد خطاب نصرالله
07:00 | 2023-11-03
03/11/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد خطاب نصرالله.. هذا ما فعله مسؤولو "حماس"!
Lebanon 24
مفاجأة بعد خطاب نصرالله.. هذا ما فعله مسؤولو "حماس"!
15:19 | 2023-11-03
03/11/2023 03:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
Lebanon 24
نتنياهو يُعلّق على كلمة نصرالله ويُوجّه تهديداً مباشراً... هذا ما قاله
10:13 | 2023-11-03
03/11/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ على سوق الذهب في لبنان.. إليكم ما حدث
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ على سوق الذهب في لبنان.. إليكم ما حدث
15:30 | 2023-11-03
03/11/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبداللطيف تتوقّع "مفاجأة" بإطلالة نصرالله... هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبداللطيف تتوقّع "مفاجأة" بإطلالة نصرالله... هذا ما قالته (فيديو)
08:03 | 2023-11-03
03/11/2023 08:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:49 | 2023-11-04
بعدما ضاقت بهم مراكز الايواء.. أهالي غزة يلجأون الى البحر لغسل ملابسهم
05:22 | 2023-11-04
تمهيدا لدخول القطاع.. 50 شاحنة مساعدات جديدة تمر من معبر رفح نحو غزة
05:04 | 2023-11-04
اجتماع عربي في عمان.. ولقاء مع بلينكن لبحث وقف الحرب في غزة
05:00 | 2023-11-04
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
04:58 | 2023-11-04
هجوم أوكراني في أجواء كورسك وبيلغورود.. وموسكو تتدخل
04:43 | 2023-11-04
القصف الإسرائيلي يتواصل على غزة.. واستهداف منزل هنية بصاروخ
فيديو
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
05:00 | 2023-11-04
04/11/2023 12:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
04/11/2023 12:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
04/11/2023 12:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24