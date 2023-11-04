الرئيس الإسرائيلي: لن نتوقف عن محاربة حماس رغم معاناة المدنيين

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اكد الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن اسرائيل لن تتوقف عن محاربة حركة "حماس" الفلسطينية حتى تختفي رغم معاناة المدنيين في قطاع غزة، مضيفا أنه بعد ذلك فقط ستتوقف معاناة الفلسطينيين.وقال هرتسوغ في حديث صحافي: "كل من يعتقد أن الاستغلال الساخر لمعاناة المدنيين سيقيد أيدينا ويكسب الوقت لحماس، فهو خاطئ".وأشار هرتسوغ إلى أنه بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، " لن تنتهي المعاناة إلا باختفاء حماس".وأضاف: "أي شخص يحاول تقييد أيدينا، عن قصد أو بغير قصد، لا يقوض القدرة الدفاعية لإسرائيل فحسب، بل يقوض أيضا أي أمل في عالم لا يمكن أن تحدث فيه هذه الفظائع".