Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الإسرائيلي: لن نتوقف عن محاربة حماس رغم معاناة المدنيين

Lebanon 24
04-11-2023 | 01:48
A-
A+
Doc-P-1126312-638346813897738137.jpg
Doc-P-1126312-638346813897738137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكد الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن اسرائيل لن تتوقف عن محاربة حركة "حماس" الفلسطينية حتى تختفي رغم معاناة المدنيين في قطاع غزة، مضيفا أنه بعد ذلك فقط ستتوقف معاناة الفلسطينيين.
وقال هرتسوغ في حديث صحافي: "كل من يعتقد أن الاستغلال الساخر لمعاناة المدنيين سيقيد أيدينا ويكسب الوقت لحماس، فهو خاطئ".
Advertisement
وأشار هرتسوغ إلى أنه بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، " لن تنتهي المعاناة إلا باختفاء حماس".
وأضاف: "أي شخص يحاول تقييد أيدينا، عن قصد أو بغير قصد، لا يقوض القدرة الدفاعية لإسرائيل فحسب، بل يقوض أيضا أي أمل في عالم لا يمكن أن تحدث فيه هذه الفظائع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:49 | 2023-11-04
05:22 | 2023-11-04
05:04 | 2023-11-04
05:00 | 2023-11-04
04:58 | 2023-11-04
04:43 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24