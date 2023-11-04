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اقتبس من التعليم المسيحي.. سفير إسرائيل في كرواتيا يشعل أزمة دبلوماسية!

Lebanon 24
04-11-2023 | 02:05
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تورط سفير إسرائيل لدى كرواتيا غاري كورين، في مشاجرة كلامية تسببت بحادث دبلوماسي مع صربيا، ما أجبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على التنصل من كلامه، وفق ما أفاد موقع "واينت".

وفي التفاصيل، فقد عرض السفير كورين للصحافيين الكرواتيين الفيلم الذي أعده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذي يحتوي على توثيق لما تسميه إسرائيل "المجزرة" التي نفذتها حماس في 7 تشرين الأول"، وقال: "نحن لسنا مسيحيين، لذلك لن ندير خدنا الآخر"، في اقتباس من أحد أبرز تعاليم التسامح المسيحية "من ضربك على خدك الأيمن، فدر له الأيسر".
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وأضاف السفير الإسرائيلي أن "الأقلية الصربية كانت محظوظة بعد الحرب في يوغوسلافيا، على عكس الفلسطينيين غير المرحب بهم في مصر والدول العربية".

ووفق الموقع، فإن كلام السفير الإسرائيلي لم يعجب صربيا ما اضطر وزير الخارجية كوهين إلى نشر إخلاء للمسؤولية جاء فيه: "نحن لا نتفق مع تصريحات السفير بشكل لا لبس فيه".(روسيا اليوم)


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