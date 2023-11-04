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عربي-دولي

اعتداء جديد.. هجوم على قاعدتين عسكريتين أميركيتين في سوريا

Lebanon 24
04-11-2023 | 02:28
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تعرضت قاعدتان أميركيتان شمال شرقي سوريا إلى هجمات، ليل الجمعة.
والقاعدتان هما خراب جير في الحسكة، وحقل العمر النفطي في دير الزور، ويستخدمهما التحالف الدولي لمحاربة "داعش".

وفي البداية تعرضت قاعدة خراب الجير قرب مدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي لهجمات صاروخية، حيث سمع دوي انفجارات قرب القاعدة وأصوات طيران مروحي فوق سماء المنطقة.
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وبعدها دوت 3 انفجارات قوية قرب قاعدة الجيش الأميركي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، ولم تعرف طبيعة الاستهداف إن كان برشقات صاروخية أم طائرات مسيّرة انتحارية.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بالأرواح أو إصابات.

ومؤخرا أعلنت الولايات المتحدة أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط تعرضت لنحو 23 هجوما، في الفترة بين 17 و30 تشرين الأول الماضي. (سكاي نيوز)
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