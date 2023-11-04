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عربي-دولي

النائبة الفلسطينية الوحيدة في مجلس النواب الأميركي تتهم بايدن: يؤيد "الإبادة"

Lebanon 24
04-11-2023 | 03:21
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مع استمرار الحرب في غزة، اتهمت النائبة الأميركية رشيدة طليب الرئيس جو بايدن بتأييد "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين، قائلة إن الأميركيين "سيتذكرون أفعاله" عندما يحين موعد إعادة انتخابه عام 2024.

وطليب نائبة ديمقراطية من ولاية ميشيغان، وهي الأميركية الفلسطينية الوحيدة في مجلس النواب.
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وفي فيديو نشرته الجمعة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، يبدأ بلقطات لتفجيرات ومشاهد دامية من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، قالت طليب: "سيدي الرئيس، الشعب الأميركي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر في عام 2024".

وجاء في النص الموجود مع الفيديو، أن "بايدن أيد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الشعب الأميركي لن ينسى. بايدن، ادعم وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في عام 2024".

وتعليقا على موقف النائبة، قال السيناتور جيف ميركلي الديمقراطي من ولاية أوريغون، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "ادعاء طليب بالإبادة الجماعية كان صادما".

وأوضح ميركلي: "أنا لا أتفق مع ذلك على الإطلاق".

والأسبوع الماضي، شدد بايدن، الذي قال إن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل في حربها ضد حركة حماس، على أنه يجب على إسرائيل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، كما دعا إلى هدنة إنسانية في غزة، بينما لم تستجب إسرائيل لذلك.(العربية)



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