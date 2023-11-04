انفجار عنيف قرب قاعدة أميركية بريف الحسكة في سوريا

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن انفجارا عنيفا سُمع في منطقة القاعدة الأميركية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي. وأضاف أنه لم ترد معلومات عما إذا كان الانفجار نتيجة استهداف جديد للقاعدة أم أنه ناجم عن قذائف أطلقتها القوات الأميركية.وتعرضت مساء أمس الجمعة قاعدة خراب الجير التابعة لقوات التحالف الدولي في رميلان بريف الحسكة الشمالي، لعشر ضربات بواسطة قذائف صاروخية، مصدرها الأراضي العراقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية.، فيما تبنت الهجوم ما تعرف باسم "المقاومة الإسلامية العراقية" عبر بيان لها.ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 الشهر الماضي، 19 استهدافا لقواعد "التحالف الدولي". توزعت على النحو التالي: 4 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، و3 على قاعدة خراب الجير برميلان، و3 على قاعدة الشدادي.(العربية)