هجوم أوكراني في أجواء كورسك وبيلغورود.. وموسكو تتدخل

Advertisement

تتواصل حرب المسيرات بين روسيا وأوكراينا في ظل الجمود الذي يخيم على الأرض وعجز كل طرف على إحداث تغيير في مسار الحرب.وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن كييف أقدمت على محاولات جديدة لمهاجمة أهداف في روسيا بطائرات مسيرة، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 مسيرات فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.وقالت الوزارة للصحافيين: "خلال ليلة السبت تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك".