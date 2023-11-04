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عربي-دولي

هجوم أوكراني في أجواء كورسك وبيلغورود.. وموسكو تتدخل

Lebanon 24
04-11-2023 | 04:58
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تتواصل حرب المسيرات بين روسيا وأوكراينا في ظل الجمود الذي يخيم على الأرض وعجز كل طرف على إحداث تغيير في مسار الحرب.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن كييف أقدمت على محاولات جديدة لمهاجمة أهداف في روسيا بطائرات مسيرة، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 مسيرات فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
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وقالت الوزارة للصحافيين: "خلال ليلة السبت تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك".
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