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عربي-دولي

فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته

Lebanon 24
04-11-2023 | 05:00
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تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشره أنه لـ"انهيار السفارة الأميركية في إسرائيل، بعد تعرضها لهجوم"، في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي منشور على منصة "تيك توك"، بتاريخ 26 تشرين الأول، يظهر المقطع ومكتوب عليه عبارة بالإنكليزية: "هجوم اليوم على سفارة الولايات المتحدة الأميركية في إسرائيل".
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لكن هذا المقطع اتضح أنه غير صحيح، حيث يعود لعملية هدم أحد المباني في مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأميركية، عام 2020.

كما أنه لا توجد أي تقارير موثوقة تشير إلى تعرض السفارة الأميركية في إسرائيل لأي هجوم خلال الحرب.
وكانت عدد من التقارير المحلية قد ذكرت أن المبنى في ريتشموند "تم تدميره بشكل مخطط له، في 31 أيار2020".(الحرة)



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