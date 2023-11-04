اجتماع عربي في عمان.. ولقاء مع بلينكن لبحث وقف الحرب في غزة

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تحتضن عمّان، السبت، اجتماعا لوزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.وسيعقب الاجتماع لقاء للوزراء العرب مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لنقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد متمثلا في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهي استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين، حسبما ذكر المتحدث.