"بيبي انتهى": شعبية نتنياهو تراجعت بعد هجمات 7 تشرين الأول.. صحيفة بريطانية تكشف

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وقالت الصحيفة، إن "الغضب ازداد بين مناصري حزبه الليكود، بسبب عدم تحمله لمسؤولية تلك الهجمات".ونقلت عن شخص داعم لحزب الليكود طوال حياته يدعى ياكوف ليفين، قوله: "سوّق نتنياهو نفسه كرجل يحافظ على الأمن، قبل أن يحدث ما جرى. يجب أن يرحل".وأوضحت الفايننشال تايمز، أن "الغضب وصل إلى معقل قوي لحزب الليكود في القدس، وبالتحديد في سوق ماهاني يهودا، حيث المنطقة التي تعج بالحياة"، والتي يمتلك ليفين فيها متجرا.وواصل الرجل حديثه: "بيبي انتهى"، في استخدام لاسم الشهرة الذي يطلق على رئيس الوزراء الإسرائيلي.وشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء في إسرائيل 6 مرات، وطالما كان "السياسي الأبرز على مدار نحو 14 عاما، وحقق ذلك بالترويج لنفسه كرجل الحفاظ على الأمن والاقتصاد في البلاد، عبر استمرار تطوير القدرات العسكرية لإسرائيل، والتوصل إلى اتفاقيات مع دول عربية وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق قفزة كبيرة في القطاع التقني"، بحسب الصحيفة.واعتبرت الصحيفة أن "تلك الصورة التي واصل نتنياهو رسمها لنفسه، اهتزت بشدة في أعقاب هجمات السابع من تشرين، وتركز الغضب الشعبي على رفضه الاعتذار بسبب فشل الحكومة في توقع أو منع هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)".ومنذ السابع من تشرين الأول، صرح نتنياهو بأن "الأسئلة الصعبة سيتم توجيهها إلى الجميع بعد الحرب، وأنا من بينهم".وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد أجرت استطلاعا الشهر الماضي، وجد أن "80 بالمئة من الإسرائيليين المشاركين فيه، يريدون من نتنياهو تحمل مسؤولية الفشل الاستخباراتي والأمني الذي قاد إلى الهجوم".فيما كشف استطلاع آخر لنفس الصحيفة، أن "إجراء انتخابات في الوقت الحالي، سيقود إلى فوز أحزاب المعارضة بفارق كبير على التحالف اليميني الحاكم حاليًا".ووصل الغضب من نتنياهو حدته، بحسب "فايننشال تايمز"، مع كتابته عبر منصة "إكس"، نهاية الشهر الماضي، إن "الجيش الإسرائيلي وقادة الأجهزة الأمنية فشلوا بعدم تقديمهم أي تحذيرات له بشأن هجوم حماس".وحذف نتنياهو ما كتبه لاحقًا واعتذر، حيث جاء منشوره بعد ساعات قليلة من بدء أول توغل بري للقوات الإسرائيلية في غزة.(الحرة)