9488 شهيدا في العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى الآن

Advertisement

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن 9488 شخصا استشهدوا في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة حتى الآن، اعتمادا على ما تم تسجيله.وقال في مؤتمر صحفي أن مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة وأن العديد منهم يفقدون حياتهم.وأكد أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شخصا، موضحا أن 70% من "ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال وان 2200 بلاغ عن مفقودين وصل إلى الوزارة بينهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.وكشف القدرة عن مقتل 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف في الهجمات الإسرائيلية، وقال إن "الاحتلال تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة".وناشد الأطراف كافة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات. (روسيا اليوم)