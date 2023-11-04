Advertisement

عربي-دولي

9488 شهيدا في العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى الآن

Lebanon 24
04-11-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1126406-638347002072038963.jpg
Doc-P-1126406-638347002072038963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن 9488 شخصا استشهدوا في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة حتى الآن، اعتمادا على ما تم تسجيله.

وقال في مؤتمر صحفي أن مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة وأن العديد منهم يفقدون حياتهم.
Advertisement

وأكد أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شخصا، موضحا أن 70% من "ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال وان 2200 بلاغ عن مفقودين وصل إلى الوزارة بينهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وكشف القدرة عن مقتل 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف في الهجمات الإسرائيلية، وقال إن "الاحتلال تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة".

وناشد الأطراف كافة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2023-11-04
09:00 | 2023-11-04
08:30 | 2023-11-04
08:00 | 2023-11-04
07:25 | 2023-11-04
07:17 | 2023-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24