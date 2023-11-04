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بيان من الجيش الإسرائيلي.. هذا "طريق النجاة" في غزة وقائمة بـ"أوقات النزوح"!

Lebanon 24
04-11-2023 | 07:12
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قال الجيش الإسرائيلي إنه سيسمح للفلسطينيين باستخدام طريق سريع رئيسي في قطاع غزة، السبت، في إطار محاولات حث المدنيين على النزوح إلى الجنوب بعيداً عن المناطق التي يركز فيها حربه على حركة حماس.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على منصة "إكس": "سكان غزة، أود إعلامكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح لكم بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة (13:00) والساعة الرابعة (16:00) مساء. من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة، إذا كنتم تهتمّون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجِهوا جنوبا وفقا لتعليماتنا، تأكَّدوا من أن قادة حماس قد صاروا بالفعل يعتنون بحماية أنفسهم".
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