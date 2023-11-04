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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على منصة "إكس": "سكان غزة، أود إعلامكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح لكم بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة (13:00) والساعة الرابعة (16:00) مساء. من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة، إذا كنتم تهتمّون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجِهوا جنوبا وفقا لتعليماتنا، تأكَّدوا من أن قادة حماس قد صاروا بالفعل يعتنون بحماية أنفسهم".