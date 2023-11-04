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عربي-دولي

حصيلة جديدة للضحايا الفرنسيين خلال "طوفان الأقصى".. كم بلغ عددهم؟

Lebanon 24
04-11-2023 | 07:17
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسيّة، اليوم، مقتل 39 فرنسياً وفقدان 9 آخرين وذلك خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها حركة "حماس" ضد المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 تشرين الأول الماضي.
 
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وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "ارتفعت حصيلة الضحايا الفرنسيين إلى 39 قتيلا في الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل".

وأوضحت أن "9 مواطنين لا يزالون في عداد المفقودين" بعضهم رهائن لدى حماس في قطاع غزة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار، الأسبوع الماضي، تل أبيب، للتعبير عن "تضامن فرنسا الكامل" مع إسرائيل.

ويوم الجمعة، قالت 4 مصادر دبلوماسية إن فرنسا ستستضيف مؤتمراً إنسانياً دولياً لصالح السكان المدنيين في غزة في التاسع من تشرين الثاني الجاري، حيث تتطلع إلى تنسيق إدخال المساعدات لقطاع غزة المحاصر.
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