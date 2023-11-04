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عربي-دولي

هل وصلت المساعدات التي دخلت غزة إلى "حماس"؟ مسؤول أميركي يكشف

Lebanon 24
04-11-2023 | 07:25
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قال المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط دافيد ساترفيلد، السبت، إنه "ليست هناك حالات مسجلة لقيام حماس بحظر المساعدات أو الاستيلاء عليها".

وفي تصريح له أمام عدد من الصحفيين في عمّان، أوضح ساترفيلد أن "الأونروا تمكنت من الوصول إلى الوقود الموجود في المستودعات بغزة من أجل شاحنات المساعدات وتحلية المياه والمستشفيات في جنوب غزة".
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وأشار إلى أن ما بين 800 ألف إلى مليون شخص انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة، بينما لا يزال ما بين 350 ألفا و400 ألف في شمال القطاع.

وقبل أيام، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من "فوضى"، بعد أن اقتحم الآلاف في غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع للحصول على الطحين والمؤن.

وقالت "الأونروا" إن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات في غزة للحصول على مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".

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