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عربي-دولي
أنقرة: قررنا استدعاء سفيرنا في إسرائيل
Lebanon 24
04-11-2023
|
09:00
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أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت، أن أنقرة استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور.
وقالت الخارجية في بيان صحفي إنه "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين، ورفض إسرائيل الدعوات لوقف إطلاق النار والتدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب، السفير شاكر أوزكان تورونلار إلى أنقرة للتشاور".
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يأتي ذلك، عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو "لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، محملا إياه مسؤولية الهجمات على غزة.
وأعرب أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من كازاخستان عن استعداد بلاده للعب دور الضامن في غزة على غرار نموذج جزيرة قبرص، وقال: "إذا كانت اليونان دولة ضامنة في قبرص.. وتركيا أيضا دولة ضامنة بطبيعة الحال، فلم لا تكون هناك آلية مماثلة في غزة". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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