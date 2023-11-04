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وزير دفاع السويد: سلمنا 8 مدافع ذاتية الحركة من طراز آرتشر إلى أوكرانيا

Lebanon 24
04-11-2023 | 11:30
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قال وزير الدفاع السويدي بول يونسون، في مقابلة إذاعية، إن بلاده سلمت أوكرانيا بطاريات مدفعية ذاتية الحركة من طراز آرتشر( Archer) سويدية الصنع.

وأضاف: "وهذا بالطبع مهم بالنسبة للأوكرانيين، لأن منظومة آرتشر تتمتع بقدرة جيدة على الحركة والدقة".
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وفي منتصف أغسطس، أعلنت الحكومة السويدية عن تخصيص حزمة دورية أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمبلغ 3.4 مليار كرونة (314 مليون دولار).

ودار الحديث خلال ذلك، عن ذخيرة للمعدات العسكرية الموردة إلى كييف، بما في ذلك مركبات المشاة القتالية CV 90، وعن قطع غيار لدبابات Strv 122 ومدافع آرتشر ذاتية الدفع.
ومنذ فبراير 2022، خصصت السويد 22 مليار كرونة (2.16 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، بما في ذلك 17 مليار كرونة (1.67 مليار دولار) كمساعدات عسكرية.

ويشار إلى أن مدافع آرتشر ذاتية الحركة، هي منظومات سويدية متعددة المهمات من عيار 155 مم. وتتميز هذه المنظومات المدفعية بالأتمتة الكاملة لعملية التحميل، ونتيجة لذلك، زيادة معدل إطلاق النار، وتقليل الطاقم إلى 3-4 أشخاص. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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