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عربي-دولي

وزير الخارجية القطري يبحث مع بلينكن الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم وملف الأسرى

Lebanon 24
04-11-2023 | 12:00
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شدد وزير الخارجية القطري خلال لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة تضافر الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل ملف الأسرى، وضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم.

وأكد وزير الخارجية القطري رئيس مجلس الوزراء محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، لدى لقائه نظيره الأمريكي، على هامش الاجتماع المشترك لوزراء خارجية قطر والأردن والإمارات والسعودية ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة الأردنية عمان اليوم السبت، "استمرار جهود دولة قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى، منوها بأن تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويصعب تأمين إطلاق سراحهم".
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وشدد وزير خارجية قطر على فتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وعقدت في عمان أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من وزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية، في سياق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.(روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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