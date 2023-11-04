"يخوضون حرباً سيخلدها التاريخ".. أبو عبيدة: نواصل الالتفاف خلف القوات الإسرائيلية





وفي كلمته، قال أبو عبيدة: "شعبنا يتعرّض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب".

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وأضاف أن "الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال:، مؤكداً أن "مقاتلي القسام يواصلون الالتفاف خلف القوات الإسرائيلية ويلتحمون من المسافة صفر مع جنودها". نشر أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم السبت، كلمة صوتية جديدة تحدث فيها عن آخر التطورات في قطاع غزة.وفي كلمته، قال أبو عبيدة: "شعبنا يتعرّض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب".وأضاف أن "الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال:، مؤكداً أن "مقاتلي القسام يواصلون الالتفاف خلف القوات الإسرائيلية ويلتحمون من المسافة صفر مع جنودها".

وأشار الى أن سلاح القنص ينفذ عمليات دقيقة ضد كل من جندي إسرائيلي يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها، مضيفاً: "ما سننشره في الدقائق والساعات القادمة من مواد توثق الالتحام مع آليات العدو جزء يسير من بأس مجاهدينا".

وقال إن "الخراب الذي يزرعه العدو لن يحصد منه سوى الخيبة والهزيمة والعار"، مركداً أنهم يخوضون حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ.



وأشار أيضا إلى أنهم وجهوا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف القوات المتحصنة بالبنايات بقذائف "الياسين" التي دخلت المعركة خلال اليومين الماضيين.